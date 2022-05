Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus und Diebstahl in der Agrobstraße

Trier OT Ehrang (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 29.04.2022, gegen 07:15 Uhr bis Samstag 30.04.2022, gegen 14:00 Uhr kam es in der Agrobstraße in Trier OT Ehrang zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einem Wohnmobil und einem Wohnanhänger. Die aktuell stillgelegten Fahrzeuge wurden durch den Geschädigten vorübergehend auf einem Wiesengrundstück abgestellt. Die unbekannten Täter schlugen mehrfach auf das Wohnmobil ein, betraten dies unrechtmäßig und entwendeten das Autoradio sowie einen Kanister mit Diesel. An einem unweit abgestellten Wohnmobil wurde eine Außenscheibe und diverses Interieur beschädigt. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder den möglichen Tätern erbittet die Polizeiinspektion Schweich unter der 06502 - 9157 0.

