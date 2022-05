Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Pkw angefahren - Zeugen gesucht - Korrektur

Bad Segeberg (ots)

Anliegend wird die bereits um 12:07 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung jetzt mit der Ergänzung des Straßennamens "Feldstraße" neuerlich veröffentlicht. Zur Vermeidung von Missverständnissen wurde die ursprüngliche Pressemitteilung gelöscht.

Am Freitagvormittag, den 27.05.2022, ist es auf dem Aldi-Parkplatz in der Flensburger Straße in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein weißer Transporter angefahren wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen parkte gegen 09:00 Uhr der weiße Peugeot Expert einer Heizungsbaufirma für wenige Minuten auf dem Parkplatz und wurde hier auf der rechten hinteren Fahrzeugseite angefahren.

An dem Pkw befanden sich rote Fremdlackanhaftungen.

Am Nachmittag desselben Tages wurde zwischen 14:00 und 15:00 Uhr ein grauer Nissan Micra in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 70 in der Feldstraße an der Front beschädigt.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell