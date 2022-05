Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Handtasche durch Radfahrer gestohlen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend, den 27.05.2022, ist es im Park an der Pellwormstraße in Norderstedt zum Diebstahl einer Handtasche durch einen Radfahrer gekommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ging eine 47-Jährige mit ihrem Hund um 19:20 Uhr im Park spazieren, als sich ihr ein Radfahrer von hinten näherte, ihre Handtasche von der Schulter nahm und davonfuhr.

Es soll sich um einen etwa 20-Jährigen gehandelt haben, der ungefähr 1,90 Meter groß und kräftig war. Der Unbekannte trug eine schwarze Cargohose, einen schwarzen Pullover, ein schwarzes Basecap und schwarz-weiße Nike-Schuhe. Vom Phänotypus wurde er als Osteuropäer beschrieben.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell