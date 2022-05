POL-SE: Uetersen - Festnahme nach versuchten Einschleichdiebstahl

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend, den 27.05.2022, ist es im Park an der Pellwormstraße in Norderstedt zum Diebstahl einer Handtasche durch einen Radfahrer gekommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ging eine 47-Jährige mit ihrem Hund um 19:20 Uhr im Park spazieren, als sich ihr ein Radfahrer von hinten näherte, ihre Handtasche von der Schulter nahm und davonfuhr. Es soll ...

mehr