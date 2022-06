POL-F: 220608 - 0600 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Präventionstag - Polizei verrät Tricks der Diebe

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht zu Mittwoch (8. Juni 2022) kam es in Niederrad zu einem Brand in einem Keller. Gegen 2 Uhr bemerkte ein Zeuge ein Feuer in der Bruchfeldstraße und wählte den Notruf. Umgehend begaben sich Kräfte der Polizei und der Feuerwehr zu der gemeldeten Anschrift. Diese lokalisierten einen Brand in einem Kellerraum eines Bürogebäudes. Eine ...

