Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 24.06.2022, 11:00 Uhr bis Sonntag, 26.02.2021, 11:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt vierzehn Verkehrsunfälle aufgenommen.

Bei lediglich einem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. Dabei wurde am Freitag, 24.06.2022, 11:30 Uhr in der Straße "Auf'm Mühlenspitz" in Heimbach-Weis ein 36jähriger Arbeiter einer Entsorgungsfirma leicht verletzt, als ihm ein 69jähriger Fahrer eines PKW Mercedes-Benz über den Fuß fuhr.

In sechs Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, so dass entsprechende Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet wurden. In drei Fällen konnten durch Hinweise von Zeugen die Verursacher bereits ermittelt werden.

Am Samstag, 25.06.2022, 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Engerser Landstraße in Neuwied. Beim Einfahren von einem Tankstellengelände auf die Engerser Landstraße streifte ein PKW VW einen vorbeifahrenden weißen PKW. Dieser weiße PKW bremste kurz ab, fuhr aber dann einfach weiter. Zu diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem weißen PKW machen können. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02631-870 oder per email unter pineuwied@polizei.rlp.de

Nicht verkehrstüchtig war am Freitagabend, 24.06.2022, 21:15 Uhr, ein 21jähriger Mann mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Der Fahrer eines Opel Corsa fiel einer Streife der Polizeiinspektion Neuwied im Industriegebiet Distelfeld auf und wurde in der Allensteiner Straße kontrolliert. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass der junge Mann Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

In der Nacht von Freitag, 24.06.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 25.06.2022, 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabel bei einer Firma in der Komiteestraße in Heimbach-Weis. Die dort betriebene Kiesgrube wurde vermutlich mit einem Fahrzeug von mehreren Tätern angefahren. Neben ein Rolle Kupferkabel wurden vor Ort noch andere Gegenstände zum Abtransport durch die bislang unbekannten Täter bereitgestellt. Die Polizei Neuwied bittet daher um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Bereich Komiteestraße und Sayner Straße in Heimbach-Weis im o.a. Tatzeitraum beobachtet haben.

Dank aufmerksamer Zeugen wurde am Freitag, 24.06.2022, 17:20 Uhr, ein Ladendiebstahl in einem Neuwieder Elektrofachmarkt in der Langendorfer Straße verhindert. Ein 37jähriger Koblenzer steckte dabei mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack. Die Tat wurde von anderen Kunden beobachtet und der verständigte Ladendetektiv konnte den Täter noch vor Verlassen des Verkaufsraums abpassen. Der Täter war für die Polizei kein Unbekannter, da er wegen gleichgelagerter Taten bereits auffällig geworden ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell