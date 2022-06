Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener PKW Fahrer

Bürdenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife auf der Bundesstraße 256 bei Bürdenbach ein PKW mit unsicherer Fahrweise und einem defekten Rücklicht auf. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurden Spuren von Erbrochenem im und am Auto, sowie frische Unfallspuren festgestellt. Der Fahrer gab an, zu viel getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest und starker Alkoholgeruch (1,53 Promille Atemalkohol) untermauerten die Aussage. Dem 26-jährigen Fahrer wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Im Zuge der Folgeermittlungen konnte die Unfallstelle ausfindig gemacht werden. Der Beschuldigte kam mit seinem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab beschädigte dabei eine Richtungstafel.

