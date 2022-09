Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zweimal Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Montagmorgen um 05:15 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Am Hensberg" alarmiert. Die Patientin war in ihrer Wohnung gestürzt und hatte über das Hausnotrufsystem um Hilfe gerufen. Bei Eintreffen des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges waren allerdings keine Maßnahmen mehr erforderlich, weil die Türe mit einem Zweitschlüssel geöffnet werden konnte und die Person vom Rettungsdienst versorgt wurde. Der Einsatz wurde daraufhin nach 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde dann am Abend um 22:56 Uhr ebenfalls mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür" aus den Betten geholt. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Tiefer Weg" war eine Person in ihrer Wohnung ebenfalls gestürzt und konnte die Wohnungstür nicht öffnen. Eine mit im Haus wohnende Feuerwehrangehörige führte die erste Erkundung durch und konnte anschließend mit einem Zweitschlüssel die Wohnungstür öffnen, sodass die Person vom Rettungsdienst versorgt werden konnte. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Besatzung vom Rettungswagen noch beim Transport der Patientin unterstützt und der Einsatz konnte dann nach 45 Minuten beendet werden.

