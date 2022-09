Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter muss Haustür öffnen

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einer technischen Hilfeleistung rückten die Löscheinheit Grundschöttel und der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Donnerstag um 11:52 Uhr aus.

In der Schwachenbergstraße war es in einem Wohnhaus zu einem medizinischen Notfall gekommen, dadurch bedingt konnte der Bewohner die Eingangstür nicht mehr selbstständig öffnen. Die Einsatzkräfte öffneten von außen ein auf Kipp stehendes Fenster ohne dieses zu beschädigen. Dann öffneten sie von innen die Haustür und ermöglichten dem Rettungsdienst so den Zugang zur erkrankten Person. Der Patient wurde sofort durch das medizinische Fachpersonal versorgt und stabilisiert. Im Anschluss wurde das Fenster wieder ordnungsgemäß verschlossen und die Einsatzstelle an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben. Nach etwa einer Stunde konnten die eingesetzten Kräfte den Einsatz dann wieder an ihren Standorten beenden.

