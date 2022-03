Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen läuft ein 38-Jähriger Fußgänger auf der Landstraße L356 aus Richtung Schönenberg-Kübelberg kommend in Richtung Bruchmühlbach-Miesau. Ein 20-Jähriger Fahrzeugführer, welcher die L356 in gleicher Richtung befährt, erfasst den Fußgänger kurz vor dem Ortseingang Miesau. Durch den Verkehrsunfall erleidet der Fußgänger derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Der Pkw des 20-Jährigen Fahrzeugführers wird erheblich beschädigt. Ein Gutachter wird zur Unfallklärung hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Landstuhl bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06371/8050. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell