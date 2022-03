POL-PDKL: Aus Unachtsamkeit gegen Leitplanke gefahren

Kusel (ots) - Am 26.03.2022 zwischen 09.50 Uhr und 10.10 Uhr wurde ein am Marktplatz geparkter Mercedes an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich aus dem Staub gemacht. Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr