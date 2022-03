Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ohne Führerschein am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurde ein 33-Jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis mit seinem Auto in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der Fahrer gegenüber der Streife zunächst an seinen Geldbeutel samt Führerschein vergessen zu haben. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde jedoch festgestellt, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pirok

