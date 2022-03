Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe treiben ihr Unwesen

Matzenbach/Rehweiler (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu mehren versuchten und vollendeten Diebstählen aus PKWs, Garagen und Schuppen. Wie mehrere Geschädigte be-richteten, betraten bislang unbekannte Täter verschiedene Privatgrundstücke, durchwühlten hier unverschlossene Fahrzeuge, Garagen und Schuppen. Sie entwendeten unter anderem ein Kraftrad sowie mehrere Werkzeuge. Die Polizei appelliert, Fahrzeuge und Garagen verschlossen zu halten. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell