POL-PDKL: Bushäuschen beschädigt - Zeugen gesucht

Lauterecken (ots) - In der Straße Baumschule in Lauterecken wurde in der Tatzeit 20.03.2022 16:00 Uhr bis 20.03.2022 gegen 22:15 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter ein Glaseinsatz einer Haustüre beschädigt. Der Täter hat vermutlich unter Nutzung eines Holzknüppels mit einem Schlag die genannte Beschädigung verursacht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Straße ...

mehr