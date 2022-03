Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Merzweiler (ots)

Am 19.03.2022, gegen 17,30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem blauen Ford Fiesta die L 373 von Merzweiler kommend in Fahrtrichtung Langweiler als sie einem entgegenkommenden schwarzen Audi nach rechts ausweichen musste und, aufgrund dessen, mit einer Warnbarke kollidierte. Der am Unfall beteiligte Audi wurde offensichtlich von einer Frau mit blonden Haaren geführt. Die am Unfall beteiligte Fahrzeugführerin des Audi entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu vorgenannter Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Lauterecken unter Tel.: 06382/9110 entgegen. |pilek

