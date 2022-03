Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kusel (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 15:15 Uhr, und Samstagmorgen, 07:00 Uhr, kam es im Bereich Weiherplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken den dahinter geparkten Transporter der Geschädigten und verließ danach die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, sich unter 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

