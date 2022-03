Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Entlaufener Hund sorgt für Verkehrsunfall

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Lohnsfeld zu einem Verkehrsunfall. Grund hierfür war ein entlaufener Hund, welcher plötzlich auf die Fahrbahn vor ein herannahendes Auto lief. Die Fahrerin konnte noch ausweichen, kollidierte aber in der Folge mit einem neben dem Bordstein befindlichen Blumenkübel. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Unmittelbar nach dem Unfall gelang es dem Hundehalter das Tier wieder einzufangen. Die Fahrerin, ihre drei Beifahrer und der Hund blieben glücklicherweise unverletzt. |pirok

