POL-PDKL: Sachbeschädigungen an PKW

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 und 20:20 Uhr, wurde bei einem auf dem Mitfahrerparkplatz an der B48 bei Winnweiler geparkten, schwarzen VW Beatle Cabriolet die Heckscheibe eingeschlagen, sowie der hintere linke Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der verursachte Sachschaden wird auf rund fünfhundert Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

