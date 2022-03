Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter entwenden Katalysatoren

Glan-Münchweiler (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag- auf Freitagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter an zwei hinter der Feuerwache abgestellten Fahrzeuge die jeweiligen Katalysatoren. Hierzu wurden die Bauteile mittels eines technischen Geräts herausgetrennt. Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Kusel bittet Zeugen sich zu melden, die weitere Angaben zur Tat machen können (Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de). |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell