Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert gegen Scheune geprallt

Bild-Infos

Download

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurde eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 401 leicht verletzt. Die 37-jährige Frau kam, wahrscheinlich aufgrund von Alkoholeinfluss, auf gerader Strecke in der Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Scheunenwand. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da sie deutlich alkoholisiert war, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sie einen gefälschten Führerschein vor, so dass gegen sie auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt wird. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren die Feuerwehren mehrerer Ortschaften, der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell