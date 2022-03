Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 2,10 Promille Verkehrsunfall verursacht

Herchweiler (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 57-jähriger Rollerfahrer die Kuseler Straße in Fahrtrichtung Konken. In einer Linkskurve geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW eines 53-Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Verursacher Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Bei dem Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt und der Gesamtschaden auf ca. 3700EUR geschätzt.|pikus

