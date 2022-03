Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Arbeiter beschädigen bei Erdarbeiten erneut eine Gasleitung

Landstuhl (ots)

Eine Firma beschädigt während Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen eine Gasleitung in der Landstuhler Innenstadt. Aufgrund von austretendem Gas werden vorsorglich 5 Wohnhäuser geräumt. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz befanden sich die Freiwilllige Feuerwehr Landstuhl, der Gefahrstoffzug Landkreis Kaiserslautern, die Stadtwerke und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern noch an. Ipilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell