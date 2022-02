Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Brand in Schultoilette löst Feuerwehreinsatz aus - Pressemitteilung 2

Mannheim-Neckarau (ots)

Zu einem Brandalarm war es am Mittwochmittag in einem Gymnasium in der Luisenstraße gekommen. Wie sich nach derzeitigen Ermittlungen der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau zwischenzeitlich herausstellte, war Handtuch- bzw. Toilettenpapier in Brand gesetzt worden. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern an. Die betroffenen Sanitäranlagen wurden durch den Ruß erheblich verunreinigt. Der Sachschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt.

