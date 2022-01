Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Pkw im Dammstücken angefahren

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitagvormittag, den 14.01.2021, ist es in der Straße Dammstücken in Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein parkender Pkw angefahren wurde und sich der oder die Verursacherin entfernt hat.

Zwischen 09:15 und 10:00 Uhr parkte ein roter Peugeot 3008 auf dem Parkplatz von Edeka und wurde in diesem Zeitraum im vorderen rechten Bereich angefahren.

Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf circa 2.500 Euro belaufen.

Die Beamten der Polizeistation Henstedt-Ulzburg ermitteln wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten unter 04193 99130 um sachdienliche Hinweise.

