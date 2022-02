Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/ Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall in Kreisverkehr mit 63-jährigem Beteiligten ohne Führerschein

Heddesheim/ Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag in einem Kreisverkehr in der Großsachsener Straße. Bei dem Unfall hatte eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines bereits im Kreisel befindlichen 63-jährigen Mercedes-Fahrer missachtet, wodurch es schließlich zur Kollision beider Pkw kam. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise keiner der beiden Beteiligten verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von mindestens 1.500,- EUR. Während der Unfallaufnahme hatte sich außerdem herausgestellt, dass der 63-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 63-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

