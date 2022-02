Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unachtsame Pkw-Fahrerin verursachte Unfall mit Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am 16.02.22 gegen 14:15 Uhr kam es am Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen VW-Fahrerin und einer Straßenbahn. Die 79-Jährige hatte in Höhe des Quadrats L 15 am Willy-Brandt-Platz kurz angehalten und beim Anfahren eine in Richtung Hauptbahnhof fahrende Straßenbahn übersehen. Hierdurch kam es letztlich zur Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der Pkw, als auch die Straßenbahn wurden dabei beschädigt. Infolge des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Linienverkehr. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

