WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Emder Ratsdelft

Am 08.01.2022 gegen 12:00 Uhr wurde im Emder Ratsdelft eine Gewässerverunreinigung festgestellt. Bei starken Südwinden zog sich ein ca. 1000 Quadratmeter großer, zerrissener Öl- oder Dieselfilm aus dem Emder Fahrwasser des Binnenhafens unter der Eisenbahnbrücke hindurch in den Alten Binnenhafen und von dort in den Ratsdelft, wo sich die Verunreinigungen am Nordufer des Ratsdelfts sammelten.

Aufgrund des starken Windes und der damit verbundenen Wasserbewegung, die durch den Sielbetrieb zur Wasserstandsregulierung im Hafen noch verstärkt wurde, war eine Bekämpfung des dünnen Ölfilms durch die Feuerwehr nach Beurteilung des Umweltamts der Stadt Emden vorerst nicht möglich.

Der Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

