Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Segelschiff kollidiert mit mehreren Sportbooten

Borkum (ots)

Am 02.10.2021, gegen 21.45 Uhr, kam es beim Anlegen eines Dreimast-Segelschiffes im Schutzhafen Borkum zu einem Schiffsunfall. Aufgrund eines technischen Defekts konnte das Schiff von der Rückfahrtsfahrt nicht mehr in Vorausfahrt gehen. Aufgrund der Masse des Schiffes kollidierte es mit mehreren an Fingerstegen festgemachten Sportbooten. Sowohl an den Sportbooten als auch an der Steganlage kam es zu Beschädigungen. Durch routiniertes Abarbeiten des Vorfalls und guter Seemannschaft der Crew konnten vermutlich größere Schäden vermieden werden. Betriebsstoffe gelangten nicht ins Wasser, Personenschäden sind nicht eingetreten. Die Wasserschutzpolizei Emden nahm mit dem kleinen Küstenboot "W2" die Ermittlungen am Vorfallsort auf.

gez. Fels-Hohensee

LWSPSt Emden

