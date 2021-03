Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Deutsche Bank, Overbergplatz, eine Person nach Geldautomatensprengung festgenommen - Nachtragsmeldung

Coesfeld (ots)

Ursprungsmeldung Auftrag Nr. 4346779 Der festgenommene Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

‎25‎.‎03‎.‎2021‎ ‎15‎:‎59 Uhr Coesfeld Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4345583

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Tat von einer vierköpfigen Tätergruppe aus den Niederlanden durchgeführt, die sich auf gleichgelagerte Sprengungen von Geldautomaten spezialisiert hat. Bei der unmittelbar am Tatort festgenommenen Person handelt es sich um einen 26-jährigen Niederländer.

Als Tatfahrzeug nutzten die Täter vermutlich einen schwarzen VW Passat Kombi. An der Suche nach den flüchtenen Tätern war auch ein Polizeihubschrauber und die angrenzenden Behörden eingesetzt. Angaben zur Beute werden aus ermittlungstechnischen Gründen und in Absprache mit dem geschädigten Geldinstitut nicht gemacht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Dülmen, Deutsche Bank, Overbergplatz, eine Person nach Geldautomatensprengung festgenommen

‎25‎.‎03‎.‎2021‎ ‎05‎:‎15 Uhr Coesfeld Am 25.03.2021, gegen 02:20 Uhr, sprengten mehrere Täter den Geldautomaten der Deutschen Bank am Overbergplatz in Dülmen. Durch die schnelle Reaktion der Polizei Dülmen, konnte ein Täter, nach kurzer, fußläufiger Verfolgung vor Ort festgenommen werden. Die weiteren Täter konnten mit einem Pkw flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Am Gebäude der Bankfiliale entstand erheblicher Gebäudeschaden, die Statik des Gebäudes muss durch einen Sachverständigen geprüft werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell