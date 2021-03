Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße

Langfinger erneut unterwegs

Coesfeld (ots)

Zum wiederholten Male waren Langfinger in der Lidl-Filiale an der Rekener Straße unterwegs. Eine 83-jährige Coesfelderin befand sich dort am Donnerstag (25.3.) zwischen 9.00 und 9.30 Uhr zum Einkaufen. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest, die sie in einem Beutel am Handgelenk aufbewahrt hatte. Hinweise zu verdächtigen Personen kann die Seniorin nicht geben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

