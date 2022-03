Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines verwilderten Grundstückes

Ramstein-Miesenbach (ots)

Durch Anwohner wird am Samstagnachmittag in Ramstein-Miesenbach im Bereich der Balthasarstraße ein Brand eines ca. 6000 qm großen verwilderten Grundstückes gemeldet. Das Feuer breitet sich auf ca. 2000 qm aus und kann durch die Freiwillige Feuerwehr Ramstein-Miesenbach zügig gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Banner, welches am angrenzenden Tennisheim des TC Ramstein angebracht ist, beschädigt. Eine Gefahr für angrenzende Wohngebäude bestand nicht. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell