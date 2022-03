POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Buchenbach -- Arbeitsunfall mit Ladekran -- 2 Verletzte -- größere Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots) - Einmal mehr wird das Maskentragen zur Prinzipienfrage stilisiert. Die FDP will es nur dort verpflichtend machen, wo sich viele Vulnerable aufhalten. An anderen Orten aber will sie es in die "Eigenverantwortung" der Bürgerinnen und Bürger stellen. (...) FFP2-Masken, so sagen die Virologen, sind das ...

mehr