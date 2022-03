Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dixi-Klo beim Testzentrum beschädigt

Kusel (ots)

Zwischen dem 25.03.20222 und dem 26.03.2022 drückten Unbekannte an einem mobilen Toilettenhäuschen beide Seitenwände ein. Das Dixi-Klo war beim Corona-Testzentrum am großen Kreisel aufgestellt. Zeugen die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

