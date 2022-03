POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Heute ist "Tag der Kriminalitätsopfer"

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den Stadt- und Landkreisen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland von immowelt zeigt: - In 95 von 98 untersuchten Stadt- und Landkreisen erhöhen sich die Kaufpreise von 2020 auf 2021 - Spitzenpreise in Frankfurt, Düsseldorf und Köln - Kaufpreise legen um bis zu 15 Prozent zu - Starker Preiszuwachs in kleineren ...

mehr