Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsmaschen mit Schockanrufen weiterhin aktuell

Kaiserslautern (ots)

Das Repertoire an erfundenen Geschichten, mit denen Betrüger versuchen, an das Geld ihrer Opfer zu kommen, kennt keine Grenzen. Mal ist es ein angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem die Täter angeblich einen Zettel verloren haben, auf dem auch der Name des nun Angerufenen stehe; mal ist es der vermeintliche Enkel, der wegen eines angeblichen Unfalls bei der Polizei sitzt und nur gegen eine Kaution wieder auf freien Fuß kommt; oder es ist der spontane Hauskauf, für den eine Anzahlung geleistet werden soll; aktuell sind auch Geschichten zu teuren Medikamenten gegen Corona-Erkrankungen beliebt.

Fast die ganze "Bandbreite" solcher Geschichten wurde bei Telefonanrufen bei Senioren in der Westpfalz in dieser Woche erzählt. Beinah täglich gingen Anzeigen dazu bei der Kripo Kaiserslautern ein. Zum Glück kam es in keinem der gemeldeten Fälle zu Geldübergaben, denn keiner der Senioren ging auf die Forderungen ein.

Dennoch zeigt die Anzahl der eingegangenen Anzeigen, dass die Themen nach wie vor aktuell sind. Deshalb heißt es auch weiterhin: Aufmerksam sein, wenn Sie solche dubiosen Anrufe erhalten! Und auch, wenn die Geschichte, die Ihnen aufgetischt wird, zunächst einmal erschreckend oder alarmierend klingt, weil es sich beispielsweise um einen "Familienangehörigen in Not" handelt, bitte glauben Sie nicht alles, was Ihnen jemand am Telefon erzählt! Haken Sie nach, stellen Sie Gegenfragen, hören Sie selbst bei der Polizei oder bei Ihren Angehörigen nach - und vor allem: Gehen Sie auf keine Geldforderungen ein! |cri

