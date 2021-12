Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste wohlbehalten gefunden

Halver (ots)

Die 13-jährige Schülerin wurde soeben wohlbehalten am Bahnhof in Peine angetroffen. Sie wird in die Obhut der Eltern übergeben. Die Polizei hat die Fahndung eingestellt und bedankt sich bei allen Hinweisgebern. Die Ursprungsmeldung wird gelöscht.

