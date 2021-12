Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbruchsversuche hintereinander

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruch ist am Donnerstag aus der Kantstraße gemeldet worden. Demnach sind unbekannte Täter vor ein paar Tagen offenbar mehrfach in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke verschafft.

Nach Angaben des betroffenen Bewohners war er in zwei aufeinanderfolgenden Nächten (3. und 4. Dezember) von Geräuschen wach geworden. Als er aufstand und nachschaute, ergriffen die Unbekannten die Flucht. In einem Fall konnte der 59-Jährige noch einen Mann mit einer dunklen Winterjacke und roter Kapuze sehen. Näheres ist nicht bekannt.

Dem Betroffenen war vor drei Wochen der Rucksack gestohlen worden. Darin befand sich seine Geldbörse mit Ausweisdokumenten sowie die Wohnungsschlüssel des Mannes. Ob die jetzigen Einbruchsversuche mit dem Diebstahl zusammenhängen, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen. |cri

