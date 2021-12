Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wildunfall: Autofahrer verletzt - Reh schleudert in Gegenverkehr

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Alsenborn und Neuhemsbach bei einem Zusammenstoß mit einem Reh leicht verletzt worden. Durch die Kollision mit dem Auto des 36-Jährigen schleuderte das Reh in den Gegenverkehr und dort gegen ein weiteres Fahrzeug. Das Reh starb. An beiden Fahrzeugen entstand Unfallschaden. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des 36-Jährigen wurde abgeschleppt. Weil der Mann nach dem Zusammenstoß über Schmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei nahm den Unfall auf.

