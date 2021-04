Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Krankenhaus ein

Olpe (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (30. März, 15 Uhr) und Mittwoch (31. März, 6.30 Uhr) in einen Technikraum eines Krankenhauses in der Kardinal-von-Galen-Straße in Olpe eingedrungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es ihnen auf unbekannte Art und Weise, sich Zugang durch ein Fenster zu dem Raum zu verschaffen. Die Täter entwendeten Computerzubehör sowie ein Telefon. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Der Beutewert liegt im zweistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

