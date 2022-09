Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Montag, 12.09.2022 um 18:03 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Osthausstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte mussten allerdings keine Maßnahmen zur Türöffnung durchgeführt werden, da die Person selbstständig öffnen konnte. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person an diesen übergeben und die Feuerwehr beendete nach 40 Minuten den Einsatz.

