Kleve (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (07. August 2022), 22:00 Uhr und Montag (08. August 2022), 07:40 Uhr, wurde in Kleve ein silber-grünes Leichtkraftrad entwendet. Das Leichtkraftrad, mit dem Versicherungskennzeichen KLE-QH34, war an der Hoffmannallee abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve ...

