LPI-NDH: Auffahrunfall mit Verletzten

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 11.55 Uhr, beabsichtigte ein Autofahrer in seinem Golf vom Leineberg nach links in die Schlachthofstraße abzubiegen. Ein dahinterfahrender Golf konnte nicht mehr gestoppt werden und krachte in das Heck des abbremsenden Vorausfahrenden. Der eingeklemmte Beifahrer im auffahrenden Golf musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Fahrer und Beifahrer mussten medizinisch versorgt werden. Der Fahrer im vorausfahrenden Golf erlitt einen Schock. Die Unfallstelle war vorrübergehend voll vollgesperrt. Bis 14 Uhr kam es zu Behinderungen. Zur Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

