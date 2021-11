Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Einbrecher überrascht

Flüchten konnte am Dienstag ein Unbekannter in Schlierbach.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich in der Hauptstraße in einem Geschäft. Kurz nach 22.15 Uhr schlug ein Unbekannter mit einem Gullydeckel einen Teil der verglasten Tür ein. Durch das entstandene Loch gelangte der Einbrecher in das Innere. Dort befand sich eine Kasse. Die nahm er an sich und flüchtete damit. Über dem Geschäft wohnende Zeugen wurden durch den Schlag wach. Ein Zeuge sah den Einbrecher wegrennen. Er verfolgte den Unbekannten. Auf einer Wiese entdeckte er die Kasse. Daneben lag der Einbrecher. Mit diesem kam es zu einem Gerangel. Letztendlich gelang dem Unbekannten ohne seine Beute die Flucht. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Einbrecher. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

