Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere Einsätze am Freitag und Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitag, 16.09.2022 um 15:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Angriffstrupp und den Einsatzleiter konnte in dem betroffenen Raum leichter Brandgeruch wahrgenommen werden. Der Raum wurde daraufhin mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnte allerdings kein Brandherd festgestellt werden. Im Zeitraum des Einsatzes waren auf dem Dach Handwerker mit Dacharbeiten beschäftigt, sodass der Geruch von dort wahrscheinlich ins Gebäude gezogen ist. Der betroffene Raum wurde natürlich belüftet und die Einsatzstelle einem Gebäudeverantwortlichen übergeben. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte beendeten den Einsatz nach 50 Minuten.

Am Samstagmorgen um 06:50 Uhr schrillten die digitalen Meldeempfänger der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein erneut. Diesmal wurde ein Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Die Erkundung des Angriffstrupps und Einsatzleiters ergab, dass ein Rauchmelder ausgelöst hatte, als Materialien zum Abkühlen auf die Rampe gestellt worden waren. Dementsprechend war kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich und die Einsatzkräfte konnten nach 25 Minuten den Heimweg antreten.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 16:20 Uhr zu einem Gefahrenast auf einem Spielplatz am Elbscheweg alarmiert. Laut dem Anrufer drohte ein Ast herabzustürzen. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war der Ast schon abgebrochen und es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer des Grundstücks übergeben und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

