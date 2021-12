Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 13-jährigen Hammer kam es am Donnerstag, den 2. Dezember, gegen 7.25 Uhr, auf der Lange Straße. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Lange Straße stadtauswärts und erfasste den 13-jährigen E-Scooter-Fahrer, als dieser auf dem Weg zur Schule plötzlich die Fahrbahn querte. Nach der Kollision kam der BMW-Fahrer links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten BMW. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der 13-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit - Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. (ds)

