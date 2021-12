Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme auf dem Weihnachtsmarkt

Hamm-Mitte (ots)

Während der Weihnachtsmarktstreife in der Hammer Innenstadt am Mittwoch, 1. Dezember, fiel den Polizeibeamten eine mit Haftbefehl gesuchte Person auf. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Der 19-Jährige Heranwachsende aus Hamm wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem noch Betäubungsmittel.(hei)

