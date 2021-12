Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Reihenhaus

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochmorgen, 1. Dezember, zwischen 8.45 Uhr und 12.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus am Schlesierweg ein. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen, die am Vormittag am Schlesierweg beobachtet werden konnten, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

