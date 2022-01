Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Blechkiste mit Münzeinwurf gefunden - Herkunft unbekannt - Kripo bittet um Hinweise

Cölbe

Bereits am 06. Januar wurde in der Feldgemarkung von Schönstadt ein blaues Metallgehäuse aufgefunden. Das Teil ist ca. 2m hoch, 30cm breit und hat auf der Vorderseite einen Schlitz für einen Münz- oder Markeneinwurf. Eine weiße Aufschrift WAP Alto Group ist ansonsten der bislang einzige Hinweis auf die noch unbekannte Herkunft. Bislang liegt der Kripo Marburg keine Anzeige vor, zu der der Verlust eines solchen mutmaßlichen Geldschachts passt. Die Kripo Marburg bittet daher um Mithilfe. Wo bzw. in was für Automaten wird ein solcher Schacht verwandt? (siehe Bilder unter www.polizeipresse.de) Woher könnte das Metallgehäuse stammen? Wer kann Hinweise zur Aufschrift geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

