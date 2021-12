Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Betriebsmittelspuren in vielen Straßen - Feuerwehr reinigte die Straßen

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr war ab Samstagmittag 12:33 Uhr im Dauereinsatz. Im Stadtgebiet mussten von der Feuerwehr diverse Betriebsmittelspuren bearbeitet werden. Es waren folgende Straße betroffen: Schillerstraße, Breddestraße, Auf der Helle, Am Südhang, Ruhrblick, Koenenstraße, Am Sonnenstein, Habigstraße, Vinkenbergstraße, Bachplatz und Friedhofstraße. Die zehn Einsatzkräfte waren bis 15:30 Uhr mit einem Kleineinsatzfahrzeug im Einsatz. Der Verursacher ist bisher unbekannt. Hinweise zum Verursacher gerne an die Feuerwehr oder an das Ordnungsamt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell