Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Handwerkerfahrzeug - Straßenverkehrsgefährdung

Zell-Merl (ots)

Am 02.12.2021, gegen 12.30 Uhr kam es in der Merler Straße in Zell zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Bei dieser streifte ein überholender Linienbus der Linie 721 ein Handwerkerfahrzeug. Hierdurch kam es zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Busfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere Fahrgäste des Linienbusses Linie 721 werden gebeten sich mit der Polizei Zell unter Tel.: 06542-98670 in Verbindung zu setzen.

